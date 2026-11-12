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Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

19:11 Uhr
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die jüngsten, erneut ermutigenden Quartalszahlen des Photovoltaik-Spezialisten untermauerten mit starken Aufträgen und einer zunehmend besser vorhersagbaren Geschäftsentwicklung seine Kaufempfehlung, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,08 €		 Abst. Kursziel*:
99,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
97,46%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19:11 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.26 SMA Solar Halten DZ BANK
12.11.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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