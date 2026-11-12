SMA Solar Aktie
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Marktkap. 1,67 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
AI Analyse
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die jüngsten, erneut ermutigenden Quartalszahlen des Photovoltaik-Spezialisten untermauerten mit starken Aufträgen und einer zunehmend besser vorhersagbaren Geschäftsentwicklung seine Kaufempfehlung, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar
Zusammenfassung: SMA Solar Buy
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,08 €
|Abst. Kursziel*:
99,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
97,46%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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