Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Swiss Re Buy

08:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. In Zeiten besonders ausgeprägter Volatilität, wenn die Anleiherenditen deutlich steigen oder fallen, schnitten Aktien von Versicherern tendenziell besser ab als die von Banken, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Versicherern. Die Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen solcher Entwicklungen auf die künftige Rentabilität schienen mit Blick auf Versicherer geringer zu sein. Die jüngste Entwicklung der deutschen Anleiherenditen wirke sich positiv auf die Aussichten des Versicherungssektors aus. Zu seinen bevorzugten Werten zählten unter anderem Allianz, Axa und Swiss Re./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 14:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re