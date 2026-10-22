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AI Analyse

Bernstein Research

Symrise Market-Perform

10:21 Uhr
Symrise Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise nach Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum liege zwar über der offiziellen Konsensschätzung, doch die vorab gestiegenen Erwartungen könnte es trotz der ordentlichen Dynamik verfehlt haben, schrieb Victoria Nice am Mittwoch. Zudem seien die Preise entgegen dem erwarteten Anstieg zurückgegangen. Im Schlussquartal sehe Symrise höhere Vergleichswerte aus dem Vorjahr und die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) nun in der unteren Hälfte der bisherigen Jahreszielspanne. Die Konsensschätzung liege indes schon in diesem Bereich./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Market-Perform

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
90,46 €		 Abst. Kursziel*:
9,44%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
90,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,88%
Analyst Name:
Victoria Nice 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:21 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:41 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
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