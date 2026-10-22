Bernstein Research

Symrise Market-Perform

10:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise nach Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum liege zwar über der offiziellen Konsensschätzung, doch die vorab gestiegenen Erwartungen könnte es trotz der ordentlichen Dynamik verfehlt haben, schrieb Victoria Nice am Mittwoch. Zudem seien die Preise entgegen dem erwarteten Anstieg zurückgegangen. Im Schlussquartal sehe Symrise höhere Vergleichswerte aus dem Vorjahr und die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) nun in der unteren Hälfte der bisherigen Jahreszielspanne. Die Konsensschätzung liege indes schon in diesem Bereich./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise