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Symbol TMUS

AI Analyse

Bernstein Research

T-Mobile US Market-Perform

08:51 Uhr
T-Mobile US Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Im US-Telekomsektor seien im vergangenen Quartal unter dem Strich die Zahlen der Nettoneukunden gestiegen, schrieb Laurent Yoon in einem Resümee zum Sektor am Dienstag. Das gelte sowohl für das Breitband wie für den Mobilfunk. Bei T-Mobile US richte sich der Fokus verstärkt auf den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer. Qualität statt Quantität, laute also die Devise./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 02:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 180,12		 Abst. Kursziel*:
22,14%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 180,13		 Abst. Kursziel aktuell:
22,13%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 238,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

08:51 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
05.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 T-Mobile US Buy UBS AG
27.07.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
24.07.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
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