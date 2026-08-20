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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

TAG Immobilien Buy

14:21 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
12,90 EUR 0,01 EUR 0,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" belassen. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard schaute am Freitag auf die Nettoanfangsrenditen in der europäischen Immobilienbranche, also die Verhältnisse zwischen tatsächlichen Mieterträgen und dem in die Immobilien geflossenen Kapital. Mit Blick auf die Juli-Daten der tatsächlich eingepreisten Renditen zeichne sich keine Erholung der Immobilienbewertungen ab, so der Experte. Die Portfoliowerte deutscher Wohnimmobilienunternehmen seien sogar eher rückfallgefährdet./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,87 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

18.08.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 TAG Immobilien Outperform Bernstein Research
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