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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Volkswagen (VW) vz Neutral

11:41 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 89 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Prognosen am Dienstag an die Quartalszahlen, aktuelle China-Einschätzungen und die neuen Erwartungen an die Porsche AG und Traton an. Die außerordentliche Hauptversammlung der Wolfsburger könnte zum Inkubator der Restrukturierungsverhandlungen werden./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
73,40 €		 Abst. Kursziel*:
19,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
73,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,19%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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