Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vossloh nach Zahlen und einem Kapitalmarkttag von 41 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Bahn- und Schienentechnik dürfte sich bald wieder in ruhigeren Gewässern bewegen, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sollte dabei helfen, stete Barmittel zu erwirtschaften bei Wachstum und einer Rückkehr zu operativen Margen (Ebit) von 10 Prozent./bek/gl

