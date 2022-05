HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Baumaschinenhersteller habe von einem dynamischen Umsatzwachstum berichtet, schrieb Analyst Jonas Blum in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil reflektierten die Kennziffern zur Profitabilität und zum freien Barmittelzufluss die anhaltenden Lieferkettenprobleme in der Branche./la/eas