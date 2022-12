HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson von 29 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Während seine erhöhten Ergebnisprognosen (Ebit) für 2022 in etwa dem Umsatzanstieg entsprächen, schätze er die Profitabilität des Baumaschinenherstellers im kommenden Jahr vorsichtiger ein, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Künftige Preiserhöhungsrunden könnten die von ihm erwarteten Umsatzeinbußen ausgleichen, die Steigerungen bei den Herstellungskosten dürften aber nicht in gleichem Maße zurückgehen. Der Schwachpunkt dürfte das Betriebskapital bleiben./edh/ajx