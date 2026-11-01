Zurich Insurance Aktie
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Marktkap. 101,08 Mrd. EURKGV 15,20 Div. Rendite 4,99%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
AI Analyse
Zurich Insurance Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zurich von 609 auf 615 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Investorentag an höhere Synergiebeiträge durch Beazley an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Neutral
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
615,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
635,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-3,15%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
635,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,15%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
694,20 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|18:11
|Zurich Insurance Neutral
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|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:11
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
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|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|18:11
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.