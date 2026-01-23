DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin75.818 +0,3%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
01 Communique Laboratory: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

24.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
01 Communique Laboratory Inc Registered Shs
0,42 EUR 0,04 EUR 10,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

01 Communique Laboratory gab am 22.01.2026 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 437,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,4 Millionen CAD ausgewiesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 87,80 Prozent auf 0,77 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0,41 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

