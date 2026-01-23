GE Aerospace Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GE Aerospace Un äußerte sich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,35 CAD gegenüber 2,45 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,73 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 15,12 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,34 CAD. Im Vorjahr waren 8,21 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 63,90 Milliarden CAD – ein Plus von 20,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem GE Aerospace Un 53,02 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net