10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich behauptet

Der DAX notiert vor dem Ertönen der Startglocke in der Nähe der Nulllinie.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio verliert der Nikkei 225 letztlich 0,43 Prozent auf 38.063,67 Punkte. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,08 Prozent tiefer bei 3.151,94 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong legt um 0,47 Prozent auf 19.052,14 Zähler zu (6:59 Uhr MESZ).

3. Rheinmetall-Chef Papperger: Europa braucht "Rüstungs-Champion"

Der Chef des Rüstungsunternehmens Rheinmetall, Armin Papperger, rechnet mit hohen Milliarden-Aufträgen aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen der Bundesregierung. Zur Nachricht

4. Nach Ende von Aktionscamp: Proteste gegen Tesla setzen sich fort

Der Protest gegen den US-Elektroautobauer Tesla geht nach Aktionstagen in Grünheide bei Berlin voraussichtlich weiter. Zur Nachricht

5. Munich Re rechnet mit mehr Hurrikanen

Dem Südosten der USA und der Karibik droht in diesem Sommer eine ungewöhnlich starke Hurrikansaison. Zur Nachricht

6. BVB wird B-Junioren-Meister - Terzic übt sich in Selbstkritik

Borussia Dortmund ist neuer deutscher Fußball-Meister der B-Junioren. Zur Nachricht

7. Neue Warnstreiks bei Deutscher Telekom

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom hat die Gewerkschaft Verdi am Sonntag bundesweit zu Warnstreiks im Kundenservice aufgerufen. Zur Nachricht

8. Lufthansa-CEO will Kundenzufriedenheit optimieren

Lufthansa-Chef Carsten Spohr betonte in einem Gespräch mit "NZZ" (Samstagausgabe) die Bedeutung von Swiss als Aushängeschild des Konzerns und versprach eine Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Zur Nachricht

9. Ölpreise starten mit leichten Abschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Abschlägen in die Woche gestartet. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 82,45 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Freitagabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung sank um 27 Cent auf 77,99 Dollar.

10. Euro startet stabil in die Woche

Der Euro ist am Montag nahezu unbewegt in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0770 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.