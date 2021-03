10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,56 Prozent auf 13.999,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost im Minus

An den Märkten in Fernost werden am Montag Abschläge verzeichnet.

Der japanische Leitindex Nikkei gab letztlich 0,42 Prozent auf 28.743,25 Punkte ab.

Auf dem chinesichen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell 2,03 Prozent auf 3.431,01 Zähler. Daneben verbucht der Hang Seng in Hongkong ein Minus von 1,48 Prozent auf 28.668,85 Stellen.

3. Huthi-Rebellen: Haben Anlage von Saudi Aramco getroffen

Die Huthi-Rebellen im Jemen haben nach eigenen Angaben erneut eine Anlage des Ölkonzerns Aramco im benachbarten Saudi-Arabien angegriffen.

4. Sixt will mittelfristig US-Umsatz von einer Milliarde Dollar

Der Autovermieter Sixt will mittelfristig in den USA einen Umsatz von einer Milliarde Dollar erwirtschaften.

5. SEC verklagt AT&T wegen Weitergabe vertraulicher Daten an Analysten

Der US-Telekomriese AT&T hat rechtlichen Ärger wegen angeblich vertraulicher Konzerndaten, die vor der Veröffentlichung eines Quartalsberichts an Wall-Street-Analysten weitergegeben worden sein sollen.

6. US-Senat stimmt Bidens billionenschwerem Konjunkturpaket zu

Der US-Senat hat dem von Präsident Joe Biden vorgeschlagenen neuen Konjunkturpaket zur Bewältigung der Corona-Krise zugestimmt.

7. Airbus kassiert im Februar 92 Stornierungen - Auslieferungen nehmen Fahrt auf

Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat im Februar Bestellungen über 92 Verkehrsflugzeuge verloren.

8. MediaMarktSaturn-Chef geht zum FC Barcelona - Ceconomy plant Umstrukturierung

Der spanische Manager Ferran Reverter werde in seiner Heimatstadt CEO des FC Barcelona, teilte der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn, Ceconomy, am Sonntag mit.

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben zum Wochenstart nach einem weiteren Angriff auf Produktionsanlagen des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg dabei erstmals auf mehr als 70 US-Dollar. Zuletzt lag der Brent-Preis bei 70,97 Dollar und damit 1,61 Dollar höher als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,49 Dollar auf 67,58 Dollar.

10. Euro weiter auf 3-Monatstief

Der Euro hat am Montag weiter in der Nähe seines am Freitag erreichten dreimonatigen Tiefstands notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1905 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

