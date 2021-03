Der DAX wird im Plus erwartet und dürfte sich wieder der 14.000-Punkte-Marke annähern. Der TecDAX dürfte ebenfalls mit positiver Tendenz in den Tag starten.

Am Montag dürften Anleger mit neuem Mut in die Woche starten.

An den europäischen Handelplätzen dürften Marktteilnehmer gut gelaunt in die neue Woche starten.

Doch mit den guten Arbeitsmarktdaten zogen auch die Renditen an. Denn der unerwartet deutliche Beschäftigungsaufbau zeugt zwar von der Erholung der US-Wirtschaft, schürte gleichzeitig auch Inflationsängste und trieb die zuletzt schon kräftig gestiegenen Anleiherenditen weiter nach oben. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen kletterte in der Spitze bis auf 1,63 Prozent. Vor Veröffentlichung der Daten waren es noch 1,57 Prozent. Im späten Handel lag diese dann bei 1,55 Prozent.

An den Märkten in Fernost werden am Montag Abschläge verzeichnet.

Der japanische Leitindex Nikkei gab letztlich 0,42 Prozent auf 28.743,25 Punkte ab.

Auf dem chinesichen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (7.57 Uhr MEZ) 2,03 Prozent auf 3.431,01 Zähler. Daneben verbucht der Hang Seng in Hongkong ein Minus von 1,48 Prozent auf 28.668,85 Stellen.

Die Märkte in Asien schlagen am Montag die guten US-Vorgaben in den Wind und tendieren tiefer. Auch die Zustimmung des US-Senats zu dem billionenschweren Konjunkturpaket scheint die Stimmung nicht heben zu können. Auch die chinesischen Ex- und Importdaten haben die Erwartungen in den ersten beiden Monaten von 2021 klar übertroffen, dennoch bleibt die Stimmung in Asien trüb.

