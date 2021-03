Twitter-Aktie in Rot: Twitter-Chef versteigert digitale Kopie von erstem Tweet

Aktien in diesem Artikel Twitter 56,56 EUR

Obwohl der Käufer im Prinzip nur eine elektronische Signatur erwirbt, während die Twitter -Nachricht weiterhin für alle online verfügbar ist, lag das höchste Gebot zum Samstag bei 363 000 Dollar (305 000 Euro). Dorsey schrieb am 21. März 2006 "just setting up my twttr" (etwa: "ich richte gerade mein twttr ein", wie die Plattform ursprünglich heißen sollte).

Der Twitter-Chef verkauft die Kopie als sogenanntes NFT (non-fungible token), dessen Echtheit mit der Blockchain-Datenkette der Krypto-Währung Etherium abgesichert wird. Die Blockchain ist im Grunde eine Datenbank, die alle Transaktionen mit einem digitalen Artikel speichert und auf viele Rechner im Netz verteilt ist, was sie fälschungssicher macht. Aktuell erlebten NFT einen kleinen Boom: Damit signierte digitale Kunstwerke wurden zum Teil für mehrere hunderttausend Dollar verkauft.

Am Montag befindet sich die Twitter-Aktie im NYSE-Handel auf rotem Terrain: Minus 4,15 Prozent bei 64,16 US-Dollar.

/so/DP/nas

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

Bildquellen: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com