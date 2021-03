BVB-Aktie: Dortmund befürchtet keinen Haaland-Ausfall - BVB ohne Sancho gegen Sevilla

"Er hat einen kleinen Schlag bekommen, aber das war nicht das Problem", sagte Trainer Edin Terzic am Samstag nach dem 2:4 beim FC Bayern München. "Er spielt seit Wochen jedes Spiel. Da müssen wir ein bisschen aufpassen und ihn beschützen."

Haaland, der die Gäste mit zwei Treffern 2:0 in Führung gebracht hatte, war nach einer Stunde im Topduell der Fußball-Bundesliga ausgewechselt worden. Zuvor hatte er einen Tritt von Jérôme Boateng abbekommen. "Er spielt hervorragend, hat heute super gespielt", lobte Terzic den Norweger Haaland.

Am Dienstag steht für den BVB zu Hause das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla an. Nach dem 3:2 im Hinspiel haben die Westfalen beste Chancen auf das Viertelfinale.

BVB ohne Sancho gegen Sevilla - Engländer fehlt wochenlang

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) muss mehrere Wochen auf Angreifer Jadon Sancho verzichten. Der Engländer fehlt damit am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla. "Es ist eine nicht leichte Muskelverletzung", sagte Sportchef Michael Zorc am Sonntag, wollte aber keine weiteren Einzelheiten nennen.

Der 20 Jahre alte Sancho hatte schon beim 2:4 am Samstagabend beim FC Bayern München gefehlt, nachdem er angeschlagen ins Pokal-Viertelfinale am vergangenen Dienstag bei Borussia Mönchengladbach gegangen und nach seinem 1:0-Siegtor ausgewechselt worden war.

Wohl keine Probleme soll es gegen Sevilla dagegen mit einem Einsatz von Erling Haaland geben. Der in München doppelt erfolgreiche Torjäger war am Samstag vorzeitig ausgewechselt worden. Sehr unwahrscheinlich sind die Einsätze von Giovanni Reyna und Raphael Guerreiro, die in München auch schon gefehlt hatten.

Linksverteidiger Guerreiro brach eine Laufeinheit am Sonntag aufgrund von Wadenproblemen schnell wieder ab. Zumindest dosiert konnte Reyna nach einer Blessur aus dem Gladbach-Spiel wieder laufen.

Das Abschlusstraining für die Partie gegen Sevilla findet am Montagvormittag statt. Das Hinspiel hatte der BVB 3:2 gewonnen.

