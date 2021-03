BVB will große Chance auf Viertelfinale nutzen: 'Ansporn genug'

Nach dem 3:2 beim FC Sevilla geht der Fußball-Bundesligist mit guten Chancen in das Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen die Spanier. Allerdings gilt nicht nur der Ausfall von Angreifer Jadon Sancho als schwere Hypothek. Darüber hinaus ist der Einsatz von Raphael Guerreiro fraglich. Dennoch glaubt BVB -Kapitän Marco Reus nach dem 2:4 beim FC Bayern München an eine Trotzreaktion: "Ein Weiterkommen würde jeden Einzelnen von uns unglaublich stolz machen, weil uns das in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist. Das ist Ansporn genug."

/bue/DP/mis

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images