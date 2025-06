BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 3,82 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:04 Uhr bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 3,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,85 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,81 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.161 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.06.2024 auf bis zu 4,19 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 09.05.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 148,83 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 98,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,272 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

