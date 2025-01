10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX im Plus erwartet

Der DAX dürfte am Mittwoch dank starker US-Abgaben höher in den Handel gehen und sein jüngstes Rekordhoch bei 21.520,50 Punkten wieder ins Visier nehmen. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise um 0,4 Prozent stärker bei 21.516 Punkten.

2. Japanische Börse verbucht Gewinne

Die japanische Börse legt zur Wochenmitte zu. In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 1,02 Prozent auf 39.415 Punkte. In Shanghai und Hongkong wird am Mittwoch wegen des Mondneujahrs nicht gehandelt. der Shanghai Composite und der Hang Seng verharren somit auf ihren letzten Schlussständen.

3. Fed-Zinsentscheid am Abend

Die US-Notenbank Fed dürfte am Mittwoch eine womöglich längere Zinspause einlegen. Zur Nachricht

4. Bilanzvorlagen von Meta, Tesla und Microsoft nach Wall Street-Schluss

Die Techriesen Microsoft, Tesla und Meta Platforms lassen in ihre jüngsten Bilanzen blicken. Was Analysten erwarten

5. LVMH setzt 2024 mehr um als erwartet - Gewinn aber rückläufig

Der Luxusgüterkonzern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton hat im vergangenen Jahr zwar trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds seinen Umsatz stärker als erwartet erhöht, allerdings weniger verdient als im Vorjahr. Zur Nachricht

6. Starbucks meldet Gewinnrückgang

Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat im ersten Geschäftsquartal 2024/2025 einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Das Ergebnis je Aktie sackte von 0,900 US-Dollar auf 0,69 US-Dollar ab und lag damit knapp über den Expertenschätzungen (0,669 US-Dollar je Anteilsschein). Zur Nachricht

7. Umsatz von ASML springt auf Rekordniveau

Der Chipausrüster ASML hat im vierten Quartal einen Rekordumsatz erzielt. So stiegen die Erlöse von rund 7,5 Milliarden Euro im Vorquartal auf 9,3 Milliarden Euro, wie das niederländische Unternehmen am Mittwoch in Veldhoven mitteilte. Das lag sowohl über den Erwartungen des Unternehmens als auch der Analysten. Zur Nachricht

8. Musk soll Boeing bei Bau von US-Präsidentenflugzeug helfen

Tech-Milliardär Elon Musk soll dafür sorgen, dass Donald Trump schneller ein neues Präsidentenflugzeug bekommt. Nach jahrelangen Verzögerungen ist unklar, ob wenigstens eine der zwei bestellten Boeing 747-Maschinen noch in Trumps Amtszeit übergeben wird. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise zeigen sich am Mittwochmorgen mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,05 auf 73,72 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,11 auf 76,38 Dollar zurückfiel.

10. Euro etwas stärker

Der Euro kostet am Mittwochmorgen zeitweise 1,0442 US-Dollar und damit wieder etwas mehr als am Vorabend. Im Blick der Anleger am Devisenmarkt stehen nun vor allem die Zinsentscheide der Notenbanken Fed und EZB am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag.