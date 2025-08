10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX dürfte Erholung fortsetzen

Der DAX dürfte am Dienstag dank guter Vorgaben von der Wall Street und den asiatischen Börsen höher in den Handel gehen. Vorbörslichen Indikationen prognostizieren zeitweise einen Anstieg um 0,35 Prozent auf 23.842 Punkte.

2. Börsen in Fernost im Aufwind

An den wichtigsten Börsen in Asien geht es am Dienstag nach oben. In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 0,65 Prozent auf 40.552 Punkte hinzu. Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,67 Prozent höher bei 3.607 Zählern. In Hongkong steigt der Hang Seng unterdessen um 0,42 Prozent auf 24.837 Einheiten.

3. Infineon schraubt Margenausblick wieder nach oben

Der Halbleiterhersteller Infineon wird für das laufende Geschäftsjahr wieder optimistischer. So soll die Segmentergebnis-Marge 2024/25 im hohen Zehn-Prozentbereich liegen. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

4. Palantir übertrifft alle Erwartungen

Der Softwarekonzern Palantir hat am Montagabend seine Bücher geöffnet. Der Quartalsgewinn stieg auf 326,7 Millionen Dollar von 134,1 Millionen vor einem Jahr. Zur Nachricht

5. Lucid, AMD, Super Micro, Opendoor & Co. legen Bilanzen offen

Auch heute werden wieder zahlreiche US-Bilanzen in den Fokus rücken. Es stehen unter anderem Lucid, AMD, Snap, Rivian, Super Micro Computer und Opendoor Technologies auf der Agenda. Was Analysten erwarten

6. Gewinn von DHL wächst überraschend stark - Umsatz von Trump-Zöllen belastet

Wer­bung Wer­bung

Die DHL Group hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. Der Umsatz litt allerdings unter den Folgen der Zollpolitik von US-Präsident Trump. Zur Nachricht

7. FMC bestätigt Jahresprognose nach solidem organischem Wachstum

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat seine Profitabilität im zweiten Quartal gesteigert und seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 bekräftigt. Zur Nachricht

8. Continental: Ergebnisse in der Autosparte übertreffen Erwartungen

Der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental trotzt in der Autosparte mit seinem Sparkurs dem schwachen Branchenumfeld und den Zollkosten. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,21 auf 66,08 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,21 auf 68,55 Dollar zurückfiel.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro kostet am Dienstagmorgen zeitweise 1,1550 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend, als er noch bei 1,1568 US-Dollar notiert hatte.