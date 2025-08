DAX dürfte Erholung fortsetzen -- Asiens Börsen höher -- Palantir übertrifft alle Erwartungen -- Gewinn von DHL wächst überraschend stark -- Continental, Infineon, FMC im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird auch am Dienstag höher erwartet. Der DAX gewinnt vorbörslich zeitweise 0,35 Prozent auf 23.842 Punkte hinzu. Am Vortag hatte er sich 1,42 Prozent fester bei 23.757,69 Punkten aus dem Handel verabschiedet.

Der TecDAX wird am Dienstag ebenfalls im Plus erwartet. Er stieg am Vortag um 0,3 Prozent auf 3.772,38 Zähler. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen, größere Kursgewinne zum Handelsstart sind jedoch kaum zu erwarten. Der DAX dürfte jedoch von den späten Gewinnen an der Wall Street leicht profitieren. Im Fokus der Anleger bleiben auch am heutigen Dienstag weiterhin die aktuellen Quartalszahlen deutscher Unternehmen.





Die europäischen Aktienmärkte präsentierten sich am Montag positiv. Der EURO STOXX 50 legte zum Auftakt leicht zu und im Verlauf waren dann deutlichere Aufschläge zu sehen. Schließlich verabschiedete sich das Börsenbarometer 1,49 Prozent stärker bei 5.242,32 Einheiten in den Feierabend. Nach dem jüngsten Kursrückgang erlebten Marktteilnehmer eine Stabilisierung. Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht hat die Erwartungen an eine Zinssenkung im Herbst wiederbelebt - ein Hoffnungsschimmer für Aktien. Während sich die asiatischen Märkte insgesamt ruhig zeigten, stach Tokio mit deutlicher Schwäche hervor. Trotz dieser Signale mahnten Analysten jedoch zur Vorsicht: Die technische Lage in den USA deute auf weiteren Korrekturbedarf hin, so Robert Rethfeld von Wellenreiter Invest.





Die US-Börsen bewegten sich am ersten Handelstag der Woche auf grünem Terrain. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,34 Prozent bei 44.174,68 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Plus von 1,87 Prozent bei 23.188,61 Zählern in den Feierabend. Nach den jüngsten Kursverlusten zeigten sich am Montag freundliche Tendenzen an den US-Börsen. Rückenwind kam von der Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed sowie durch vorsichtig positive Signale aus den Gesprächen zwischen den USA und China. Auch strategische Einschätzungen von Morgan Stanley und Goldman Sachs wirkten unterstützend. Im Tagesverlauf wurden zudem die Daten der US-Industrie veröffentlicht. So ist der Auftragseingang der US-Industrie im Juni gesunken.