Ausblick: Fresenius SE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fresenius SE lässt sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fresenius SE die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fresenius SE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,788 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,660 EUR je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,46 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,41 Milliarden EUR aus.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,32 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,840 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 22,64 Milliarden EUR, gegenüber 21,83 Milliarden EUR im Vorjahr.

