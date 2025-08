Neues Rating

Die DroneShield-Aktie hat im Juli einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet. Befeuert wurde dieser auch durch starke Quartalszahlen, weshalb ein Analyst nun optimistischer wird.

• DroneShield-Aktie mit Juli-Rally

• Analystenerwartungen mit Quartalszahlen geschlagen

• Bell Potter stuft Aktie auf "Buy" hoch

Wer­bung Wer­bung

Die Aktie des australischen Anti-Drohnen-Spezialisten DroneShield erlebte im Juli 2025 einen bemerkenswerten Anstieg: Nachdem das Papier den letzten Handelstag im Juni noch bei 2,28 AUD beendet hatte, schloss es am 31. Juli bei 3,75 AUD. Das entspricht einem Anstieg um 64,47 Prozent.

DroneShield legte starke Quartalsbilanz vor

Kurstreiber waren unter anderem starke Quartalszahlen: Im zweiten Geschäftsquartal schossen die Umsätze um 480 Prozent auf 38,8 Millionen AUD nach oben - damit markierte DroneShield auf Erlöse-Seite einen neuen Rekord. Die Bareinnahmen im 2. Quartal 2025 beliefen sich auf 43,9 Millionen AUD, ein Anstieg um 208 Prozent auf den zweitbesten Wert in der Konzerngeschichte. Auch der Umsatz in der SaaS-Sparte (Software as a Service) des Unternehmens verzeichnete im zweiten Quartal ein Plus von 161 Prozent auf 1,9 Millionen AUD und soll weiter wachsen.

Analysten von Bell Potter, einem der größten Finanzberatungsunternehmen Australiens, haben dies zum Anlass genommen, um ihre Bewertung der DroneShield-Aktie zu aktualisieren.

Wer­bung Wer­bung

Analysten werden für DroneShield-Aktie zuversichtlicher

Die Analysten von Bell Potter hoben in ihrer Analyse laut "The Motley Fool" unter anderem hervor, dass sich der Cashflow von DroneShield im ersten Halbjahr besser entwickelt habe als erwartet. So habe DroneShield "ein verbessertes Cashflow-Ergebnis mit einem operativen Cash-Abfluss im ersten Halbjahr von -4,4 Millionen AUD [...] und einem Investitions-Cash-Abfluss von -11,9 Millionen AUD" erzielt. Bell Potter hatte mit -16,7 Millionen AUD bzw. -16,7 Millionen AUD deutlich schwächere Zahlen erwartet.

Daneben wurde gelobt, dass das Unternehmen fünf Monate vor Jahresende bereits rund 90 Prozent seiner Umsatzschätzung erreicht habe und weiterhin über eine "solide Vertriebspipeline im Wert von 2,3 Milliarden AUD" verfüge, wobei die meisten Chancen in Europa (43 Prozent) und den USA (29 Prozent) liegen würden.

Die Experten von Bell Potter stuften die DroneShield-Aktie daher von "Hold" auf "Buy" nach oben, ihr Kursziel liegt bei 3,80 AUD.

Wer­bung Wer­bung

Zuletzt zeigte sich die DroneShield-Aktie im Montagshandel an der australischen Börse um 3,86 Prozent höher bei 3,77 AUD - und hat sich damit schon fast an das genannte Kursziel herangearbeitet. Es bleibt jedoch noch ein kleines Aufwärtspotenzial von 0,8 Prozent.

Redaktion finanzen.net