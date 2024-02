10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX wird zum Wochenstart etwas schwächer erwartet

Der DAX sowie der TecDAX sollen den ersten Handelstag der Woche etwas tiefer beginnen.

2. Börsen in Fernost notieren am Montag uneins

In Japan notierte der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich um 0,35 Prozent höher bei 39.233,71 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite indes bei 2.982,39 Zählern um 0,75 Prozent abwärts. In Hongkong verliert der Hang Seng zwischenzeitlich 0,59 Prozent auf 16.627,39 Stellen MWZ (8:00).

3. Bilanz toppt Erwartungen: Buffetts Berkshire Hathaway hält Barmittel in Rekordhöhe

Die Investmentholding von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, hat ihre Bücher geöffnet. Zur Nachricht

4. Siemens Energy lädt zur Hauptversammlung - Vorstand im Fokus

Bei Siemens Energy wird es um den Vorstand spannend. Zur Nachricht

5. Zoom legt US-nachbörslich Bücher offen

Zoom veröffentlicht nach Wall Street-Schluss Zahlen für das vierte Quartal 2024. Was erwartet wird. Zur Nachricht

6. Kakaopreis auf Rekordstand: Die Folgen der Kakao-Krise

Der Preis für eine Tonne Rohkakao an der Rohstoffbörse in London kletterte zuletzt steil nach oben - auf einen Rekordstand von umgerechnet knapp 5.500 Euro. Zur Nachricht

7. RWE will Solaranlagen an Autobahnen bauen

Der Energiekonzern RWE will sein Grünstrom-Geschäft in Deutschland ausbauen und dafür verstärkt Solaranlagen an Autobahnen errichten. Zur Nachricht

8. Intuitive Machines-Aktie: Nova-C-Lander nach Mondlandung offenbar umgekippt

Die erste kommerzielle Mondlandung ist geglückt, doch der Zustand des Landers wirft noch Fragen auf. Zur Nachricht

9. SGL Carbon prüft Verkauf des Geschäfts mit Carbonfasern

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon erwägt eine Trennung vom Geschäft mit Carbonfasern und Verbundmaterialien. Zur Nachricht

10. Euro ist stabil in die Woche gestartet

Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,0825 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.