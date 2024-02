DAX etwas leichter erwartet -- Börsen in Asien uneins -- Warren Buffetts Berkshire Hathaway mit starker Bilanz -- Siemens Energy-HV voraus -- Kakaopreis, SGL, Intuitive Machines, ENCAVIS im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird zum Wochenstart etwas schwächer erwartet. Der DAX sowie der TecDAX sollen den ersten Handelstag der Woche etwas tiefer beginnen. Am Montag dürfte der DAX vorerst unter seinem Rekordniveau bleiben, das er am Freitag dank der ebenfalls rekordhohen US-Börsen erreicht hatte. Aufgrund seiner starken Vorwoche hat der Leitindex sein Jahresplus bereits auf knapp vier Prozent ausgebaut, und im Februar verzeichnete er bisher einen Zuwachs von fast drei Prozent. Die Anleger gehen nach dem jüngsten Rekordlauf zunächst vorsichtiger in die neue Woche und dürften besonders auf Signale zur Inflation achten. In Deutschland werden am Donnerstag vorläufige Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Februar veröffentlicht. Gleichzeitig werden Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht, die sich an den privaten Konsumausgaben orientieren. Die Entwicklung dieser Daten wird weitere Hinweise darauf liefern, ob und wann mit ersten Leitzinssenkungen durch die Notenbanken zu rechnen ist. Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners sieht es laut dpa zunehmend schwierig, dass sich die Rally der tonangebenden US-Börsen fortsetzt. Er hebt hervor, dass der S&P 500 am Freitag zum sechsten Mal in diesem Jahr eine positive Woche verzeichnete und von den letzten 17 Handelswochen 15 positiv waren - ein Niveau, das zuletzt 1989 erreicht wurde. Altmann warnt deshalb vor möglichen Herausforderungen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen wird ein etwas schwächerer Wochenstart erwartet. Der EURO STOXX 50 soll etwas leichter in die Sitzung gehen. Nach dem beeindruckenden Höhenflug der europäischen Aktienmärkte, einschließlich neuer Rekordhochs im DAX, wird zu Beginn eine leichte Abschwächung erwartet. Die Nachrichtenlage ist eher dünn, und der Terminkalender für den Tag weist nur wenige Ereignisse auf. Im Verlauf der Woche wird jedoch die Berichtssaison wieder Impulse liefern, da rund 10 Prozent der Unternehmen aus dem Stoxx-Europe-600 ihre Finanzzahlen vorlegen werden. In Bezug auf Konjunkturdaten steht am Donnerstag der PCE-Deflator der persönlichen Verbrauchsausgaben für Januar in den USA im Fokus. Das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß soll laut Prognosen minimal auf 2,8 Prozent gesunken sein. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es am Freitag mit Blue Chips bergauf und mit Technologiewerten bergab. Dem Dow Jones Index gelang ein kleines Plus und er legte um 0,16 Prozent auf 39.131,53 Punkte zu. Dabei kletterte er zeitweise sogar auf ein neues Rekordhoch von 39.282,28 Einheiten. Der NASDAQ Composite zeigte sich indes etwas schwächer und verlor 0,28 Prozent auf 15.996,82 Zähler. Die US-Aktienmärkte haben ihre Vortages-Rally am Freitag gebremst fortgesetzt. Dank der aktuellen Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz erklommen die wichtigsten Börsenbarometer weitere Rekordhöhen. Ausgelöst hatte die Begeisterung tags zuvor der Halbleiterkonzern NVIDIA mit seinem enormen Wachstum. Am Freitag erreichte der Grafikkarten- und Prozessor-Anbieter als erstes Halbleiterunternehmen eine Bewertung von über zwei Billionen US-Dollar. Zum Handelsschluss lag er allerdings wieder unter dieser Marke. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken