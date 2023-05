10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX dürfte sich nach den jüngsten Abschlägen zum Start am Donnerstag stabilisieren. Vorbörslich zeichnet sich ein wenig veränderter Start ab.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die wichtigsten Börsen in Fernost finden am Donnerstag keine einheitliche Richtung. In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei zeitweise 0,27 Prozent auf 30.765,41 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen für den Shanghai Composite um 0,66 Prozent auf 3.183,75 Zähler nach unten. Kräftig abwärts geht es in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 2,51 Prozent auf 18.636,03 Indexpunkte verliert.

3. Gewinn und Umsatz von NVIDIA besser als erwartet -- NVIDIA-Aktie an der NASDAQ nachbörslich mit Kursfeuerwerk

Der Chipkonzern NVIDIA profitiert massiv vom Boom bei Künstlicher Intelligenz. Zur Nachricht

4. DeSantis will US-Präsident werden - Ankündigung wird zum 'Desaster'

Der prominente US-Republikaner Ron DeSantis will Präsident der Vereinigten Staaten werden - sein Wahlkampfstart hat allerdings für reichlich Spott gesorgt. Zur Nachricht

5. Gesunkene Immobilienwerte drücken Gewinn von CA Immo

Der Wiener Immobilienkonzern CA Immo muss zum Jahresauftakt einen Einbruch des Gewinns wegstecken. Zur Nachricht

6. Fitch nimmt Kreditwürdigkeit der USA ins Visier: Herabstufung wegen US-Schuldenstreit droht

Die Ratingagentur Fitch betrachtet die Kreditwürdigkeit der weltgrößten Volkswirtschaft USA angesichts des Schuldenstreits etwas kritischer und signalisiert eine mögliche Herabstufung. Zur Nachricht

7. Institut: Rezessionsrisiko für deutsche Wirtschaft stark gestiegen

Das Rezessionsrisiko für die deutsche Wirtschaft ist dem IMK-Institut zufolge spürbar gestiegen. Zur Nachricht

8. Fed Minutes: US-Notenbanker geteilter Meinung über künftigen Kurs

In der US-Notenbank Fed zeichnet sich derzeit kein eindeutiger geldpolitischer Kurs ab. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Technische Korrektur geht weiter

Obwohl das gestern veröffentlichte Fed-Protokoll auf eine Zinspause bei der für Mitte Juni anberaumten Notenbanksitzung hingedeutet hat, tendiert der Goldpreis weiterhin in tiefere Regionen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 6,40 auf 1.958,20 Dollar pro Feinunze.

10. Euro fällt auf Zweimonatstief

Der Eurohat am Donnerstag weiter nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0733 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor zwei Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas höher auf 1,0785 Dollar festgesetzt.

