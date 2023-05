US-Schuldenstreit spitzt sich zu: DAX-Stabilisierung erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA-Umsatzprognose übertrifft Analystenerwartung drastisch -- Fitch droht USA mit Herabstufung

Vorbörslich wird der DAX nur wenig bewegt erwartet. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 1,92 Prozent auf 15.842,13 Punkte nachgegeben. Auch der TecDAX gab deutlich ab, nachdem er bereits mit einem Abschlag in den Handel gegangen war. Letztendlich verlor er 2,19 Prozent auf 3.192,72 Zähler.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich nach den jüngsten Abschlägen zum Start am Donnerstag stabilisieren.

Der anhaltende Streit über die US-Schuldengrenze drückte auf die Anlegerstimmung. Am Montagabend war ein Spitzentreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, ohne Ergebnis geblieben.

So startete der EURO STOXX 50 etwas schwächer und rutschte im weiteren Handelsverlauf tief ins Minus. In den Feierabend ging der Index dann schließlich 1,81 Prozent tiefer bei 4.263,74 Punkten.

Europas Börsen mussten am Dienstag Abschläge hinnehmen.

Am Abend wurde außerdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht. Wie die Minutes offenbarten, sind sich die Notenbanker uneinig darüber, ob die Leitzinsen weiter erhöht werden sollten. Während einige dafür plädieren, sprachen sich andere gegen zusätzliche Anhebungen aus.

Wie ein Damoklesschwert schwebten die wachsenden Befürchtungen eines Zahlungsausfalls der USA, der schon Anfang Juni eintreten könnte, über der New Yorker Börse. Nach wie vor wurde keine Einigung über die Staatsausgaben und eine Anhebung der Schuldenobergrenze erzielt. Die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten gerieten in Stocken.

An den US-Börsen ging es zur Wochenmitte bergab.

Die wichtigsten Börsen in Fernost finden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise 0,35 Prozent auf 30.802,25 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen für den Shanghai Composite um 0,66 Prozent auf 3,183.75 Zähler nach unten. Kräftig abwärts geht es in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 2,07 Prozent auf 18,720.60 Indexpunkte verliert.

Weiter steht der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreits in den USA im Fokus, nachdem es bislang trotz zahlreicher Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten weiter keine Einigung gibt und den USA am 1. Juni die Zahlungsunfähigkeit droht. Unterdessen hat die Ratingagentur Fitch hat die USA wegen des Schuldenstreits und eines möglicherweise drohenden Zahlungsausfalls unter Beobachtung gestellt. Damit könnten die USA die Spitzenbonität AAA für ihre Kreditwürdigkeit verlieren.

In Japan kann der schwächerer Yen die Börsen stützen, in den anderen Teilen Asiens wirkt das Fed-Protokoll nach: Die Mitglieder der US-Notenbank waren bei ihrer Sitzung am 3. Mai geteilter Meinung über die Notwendigkeit weiterer Zinsschritte.

