Rheinmetall-Aktie tief im Minus: Goldman Sachs stuft Rheinmetall ab - Schweizer Regierung für Rückgabe von stillgelegten Leopard-Panzern

Analystin Daniela Costa aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen für Rüstungsunternehmen nach der Berichtssaison zum ersten Quartal. Dieses sei durchwachsen verlaufen: Es komme zwar Zug in die Geschäfte, aber die Auslieferungen hinkten hinterher. Bei Rheinmetall ist sie nun etwas vorsichtiger für das Gesamtjahr. Anpassungen brachte sie dort auch mit Währungseffekten in Zusammenhang.

Schweizer Regierung für Rückgabe von stillgelegten Leopard-Panzern an Rheinmetall

Die Schweizer Regierung hat sich für den Rückverkauf von 25 stillgelegten Leopard-2-Kampfpanzern an Rheinmetall ausgesprochen.

Sie unterstütze den Antrag einer parlamentarischen Kommission auf Außerdienststellung von 25 Panzern, erklärte die Regierung nach ihrem turnusmäßigen Treffen am Mittwoch. Die Außerdienststellung, die noch vom Parlament abgesegnet werden muss, ist an die Rückgabe an Rheinmetall geknüpft.

Im Februar hatten der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck und Verteidigungsminister Boris Pistorius um den Rückverkauf eines Teils der stillgelegten Schweizer Leopard-2-Panzer ersucht. Sie sicherten der Regierung zufolge damals zu, dass diese nicht an die Ukraine weitergegeben werden, sondern in Deutschland oder bei Nato- oder EU-Partnern bleiben, um eigene Lücken zu schließen.

Die Schweiz verfügt insgesamt über 96 stillgelegte Leopard-2-Panzer, will allerdings einen Teil reaktivieren und modernisieren sowie für die Ausbildung und für Ersatzteile behalten. Das Land wird international kritisiert, weil es unter enger Auslegung seiner Neutralität Drittstaaten eine Weitergabe von Waffen Schweizer Ursprungs an die Ukraine untersagt.

Die Rheinmetall-Aktie verliert via XETRA zeitweise 3,12 Prozent auf 244,50 Euro.

