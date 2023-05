So funktioniert Sui: Neue Blockchain für Gaming und NFT gelauncht

• Neuartige Layer-1-Blockchain- und Smart-Contract-Plattform• Eigens entwickeltes delegated Proof-of-Stake-Verfahren• Durch hohe Skalierbarkeit interessant für NFT- und Gaming-Anwendungen

Mithilfe der prominenten Unterstützung von Circle, Binance Labs und Electric Capital zog das Sui-Netzwerk bereits vor dem Starttermin einiges an medialer Aufmerksamkeit auf sich und avancierte sogar zum möglichen Solana-Killer. Bereits vor dem Start der Layer-1 Blockchain erhielt Sui Gelder in Höhe von 300 Millionen US-Dollar.

Was ist Sui?

Hinter der Sui-Blockchain steht das Unternehmen Mysten Labs, das unter anderem von ehemaligen Meta-Mitarbeitern gegründet wurde. Mysten Labs-CEO Evan Cheng sagte in einem Interview gegenüber Forkast, die mit Sui geschaffene Infrastruktur solle Entwicklern ermöglichen, die etablierten Unternehmen herauszufordern. Die Blockchain solle als offene, gemeinsam genutzte Datenbank fungieren, die auch die Historie mit einbezieht und nicht nur die reine Interaktion mit Smart Contracts vorsieht.

"Bei anderen Blockchains interagiert man mit einem intelligenten Vertrag, münzt ein NFT, aber man besitzt den Vermögenswert eigentlich nicht vollständig, denn selbst wenn man das NFT übertragen will, muss man mit dem intelligenten Vertrag interagieren. Sie verlagern die Sperrung von Unternehmen auf einen intelligenten Vertrag, der von einem Unternehmen geschrieben wurde. Der intelligente Vertrag, der die NFT erstellt hat, hat immer noch die volle Kontrolle über sie", so Evan Cheng.

Was macht die Sui-Blockchain besonders?

Die neuartige Sui Layer-1 gilt laut Bitcoin2Go als hoch skalierbar und nutzt das eigens entwickelte delegated Proof-of-Stake-Verfahren (dPOS), um effiziente Smart Contracts auszuführen. Ausgewählte Netzwerkknoten validieren dabei Transaktionen und generieren neue Blöcke. So wird die Blockchain effizienter und skalierbarer.

Da sich das Sui-Netzwerk ohne Schranken horizontal skalieren lässt, können die Anwendungsanforderungen erfüllt und die Transaktionskosten niedrig gehalten werden. Mit der Wahl von Move als Programmiersprache kann so in Kombination ein solch hoher Durchsatz an Transaktionen geschaffen werden, dass auch Solana-Mitbegründer Anatoly Yakovenko das Sui-Netzwerk laut Bitcoin2Go als "großartig" bezeichnet haben soll.

Mehrspurige Verarbeitungsmechanismen sorgen für geringere Latenzzeiten, da der Sender nicht wie bei anderen Blockchains auf die Erfüllung eines Blocks warten muss. Die Transaktionen behalten derweil auch ihre Finalität, egal wie oft sie wiederholt werden. Diese Idempotenz ist von besonderer Bedeutung im Zahlungsverkehr.

Der Sui Coin ist der native Token des Sui Netzwerks. Er liegt mit einer Marktkapitalisierung von derzeit rund 559,8 Millionen US-Dollar auf Platz 73 der größten Kryptowährungen und wird laut Coinmarketcap auf Binance, OKX, CoinW, BTCEX und Bybit gehandelt.

Anwendung im NFT- und Gaming-Bereich

Die hohe Skalierbarkeit ist auch der Grund dafür, weshalb sich das Netzwerk besonders für NFT- sowie Gaming-Anwendungen eignet. Gegenüber Forkast erläuterte Evan Cheng, dass eine gemeinsame, offene Datenbank für die Assets in Multiplayer-Games andere Möglichkeiten hinsichtlich des Besitzes von Vermögenswerten schaffe als die Speicherung von Daten auf einer privaten Datenbank. Bestimmte Assets könnten so dank ihrer Historie im Spiel mehr wert sein - Cheng nennt hier das Beispiel eines berühmten Zauberschwerts, das aufgrund seiner Geschichte mehr wert sei als das eines Durchschnittsspielers, da damit bereits der Endgegner besiegt wurde. "Aber es reicht nicht aus, etwas zu haben, das den Besitz des Vermögenswertes repräsentiert, wenn alle Daten in einer privaten Datenbank gespeichert sind. Die Änderungen der Eigenschaften, des Zustands und der Geschichte müssen also alle gemeinsam geändert werden. Ihre Geschichte macht diese Gegenstände wertvoller", so Cheng.

