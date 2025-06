Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 695,92 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 695,92 USD. Bei 703,30 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 699,27 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 839.703 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 740,87 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,46 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 442,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 36,39 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,74 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 731,67 USD.

Am 30.04.2025 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,59 USD gegenüber 4,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,31 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.07.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 28,29 USD im Jahr 2026 aus.

