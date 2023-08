10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX leichter erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio gibt der Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,38 Prozent auf 31.645,88 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,01 Prozent höher bei 3.150,29 Zählern. In Hongkong bewegt sich der Hang Seng 0,12 Prozent im Minus bei 18.308,06 Einheiten.

3. NASDAQ-Titel Cisco-Aktie legt nachbörslich dennoch zu: Cisco erwartet langsameres Wachstum

Der Netzwerk-Spezialist Cisco stellt sich im gerade angebrochenen Geschäftsjahr auf langsameres Wachstum ein. Zur Nachricht

4. TUI-Aktie: Generative Künstliche Intelligenz wird laut TUI-Manager das Reisen verändern

Der Textroboter ChatGPT gibt Sonnenhungrigen erste Empfehlungen für ihren Urlaub oder macht personalisierte Vorschläge für Ausflüge: Generative Künstliche Intelligenz (KI) hat im Tourismus Einzug gehalten. Zur Nachricht

5. DHL Group-Aktie: Qualitätsprobleme in der Postbranche sorgen für Ärger in der Bevölkerung

Verspätete Pakete, beim Nachbarn eingeworfene Briefe oder gänzlich verschwundene Sendungen sorgen noch immer für Ärger in der Bevölkerung. Zur Nachricht

6. Fraport-Aktie: Starkregen sorgte für Dutzende Flugausfälle am Frankfurter Flughafen

Aufgrund starker Regenfälle über Frankfurt sind am dortigen Flughafen Dutzende Flüge gestrichen worden. Zur Nachricht

7. NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie & Co.: Zu diesen Aktien rät Jim Cramer nach schwachen Konjunkturdaten aus China

Schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China vermiesten den Anlegern an der Börse zuletzt die Stimmung. "Mad Money"-Moderator Jim Cramer nannte nun einige Aktien, auf die sich Investoren jetzt aber konzentrieren sollten. Zur Nachricht

8. So hat Bill Ackmans Pershing Square Capital Management im zweiten Quartal 2023 investiert

Bill Ackmans Pershing Square Capital Management gewährt Einblicke ins Portfolio. Im zweiten Quartal kommt es vor allem bei den größten Positionen zu Bewegungen. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken leicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 83,32 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 22 Cent auf 79,16 Dollar.

10. Euro fällt weiter unter 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Die Gemeinschaftswährung Euro rutschte weiter unter 1,09 US-Dollar und wurde am Morgen zu 1,0867 Dollar gehandelt. Das ist etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0916 Dollar festgesetzt.