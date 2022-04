10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Nch dem robusten Wochenstart dürfte sich beim deutschen Leitindex am Dienstag zunächst wenig tun. Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen bei 14.529 Punkten und damit nur um 0,07 Prozent höher.

2. Nikkei etwas höher

An der Börse in Japan sind am Dienstag kleine Gewinne zu sehen. Der japanische Leitindex Nikkei weist gegen 7:55 Uhr unserer Zeit ein Plus von 0,11 Prozent auf 27.766 Punkte aus. Auf dem chinesische Festland bleibt die Börse auch am Dienstag feiertagsbedingt geschlossen. Der Shanghai Composite war am Freitag um 0,94 Prozent höher bei 3.282,72 Zählern ins Wochenende gegangen. Auch in Hongkong wird am Dienstag aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Der Hang Seng verharrt somit auf seinem Schlussstand von Montag. Da hatte er um 2,10 Prozent auf 22.502,31 Punkte zugelegt.

3. Sixt überzeugt mit Umsatzsprung und Millionengewinn

Der Autovermieter Sixt hat im ersten Quartal den Umsatz kräftig gesteigert und wieder einen Millionengewinn erzielt. Wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen mitteilte, kletterten die Erlöse in den drei Monaten auf 580 Millionen von 330 Millionen Euro. Zur Nachricht

4. KION kassiert Gesamtjahresprognose

Wegen der andauernden erheblichen Unsicherheiten in den Beschaffungsmärkten, die sich durch den militärischen Konflikt in Osteuropa sowie durch neuerliche Corona-Lockdowns massiv verstärkt hätten, zieht KION die am 3. März 2022 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zurück. Zur Nachricht

5. Shop Apotheke steigert Umsatz

Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat im ersten Quartal seine Erlöse weiter gesteigert. Der Konzernumsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent auf 305 Millionen Euro gestiegen. Zur Nachricht

6. Advent und Centerbridge prüfen neues Gebot für Aareal Bank

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge haben nach dem erst vor Kurzem gescheiterten Übernahmeversuch weiter Interesse an der Aareal Bank. Der Gewerbeimmobilienfinanzierer teilte am Dienstagmorgen in Wiesbaden mit, dass die beiden Finanzinvestoren ein neues Übernahmeangebot in Betracht ziehen und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Montag. Zur Nachricht

7. Tesla-Chef Musk startet bei Twitter Umfrage zu Redigier-Knopf

Tech-Milliardär Elon Musk greift nach seinem großangelegten Einstieg bei Twitter eine alte Forderung vieler Nutzer auf: Die Möglichkeit, Tweets nachträglich zu ändern. Zur Nachricht

8. GRENKE steigert Neugeschäft weiter kräftig

Der Leasingspezialist GRENKE erholt sich beim Neugeschäft weiter kräftig von dem Einbruch infolge der Corona-Pandemie. Mit gut 499 Millionen Euro lag das Leasing-Neugeschäft im ersten Quartal 36,5 Prozent höher als im coronageprägten Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen ihre Aufschläge vom Wochenstart ausgebaut. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,75 US-Dollar. Das waren 1,22 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,18 Dollar auf 104,46 Dollar.

10. Euro weiter unter 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0965 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas höher auf 1,1005 Dollar festgesetzt.

