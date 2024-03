10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich leicht im Plus auf Rekordniveau

Der DAX kann rund eine Stunde vor Handelseröffnung um etwa 0,14 Prozent auf 18.287,00 Punkte zulegen.

2. Börsen in Asien uneinig

In Tokio stand der Leitindex Nikkei 225 letztendlich marginale 0,04 Prozent tiefer bei 40.398,03 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite im Verlauf ins Plus drehen und gewinnt aktuell 0,10 Prozent auf 3.029,39 Punkte hinzu. Der Hang Seng kann unterdessen um 1,39 Prozent auf 16.701,86 Zähler klettern.

3. KWS SAAT verkauft Maisgeschäft in Südamerika - Erlös für Schuldensenkung

Der Saatguthersteller KWS SAAT verkauft sein Maisgeschäft inklusive Lizenzen in Südamerika. Zur Nachricht

4. Siemens-Finanzchef bekräftigt Jahresziele - Übernahmen nicht dringend

Das Technologieunternehmen Siemens hält an seinen Zielen für das laufende Geschäftsjahr fest. Zur Nachricht

5. Amazon: Mehr als sieben Millionen gefälschte Artikel gestoppt

Amazon hat im vergangenen Jahr weltweit mehr als 7 Millionen gefälschte Produkte identifiziert, beschlagnahmt und ordnungsgemäß entsorgt. Zur Nachricht

6. FUCHS-Chef veräußert Unternehmensaktien in Millionenwert

FUCHS PETROLUB-Chef Stefan Fuchs hat Aktien des Unternehmens für mehr als eine Million Euro verkauft. Zur Nachricht

7. GameStop-Bilanz am Abend

Nach US-Börsenschluss wird es heute noch einmal spannend: Die Kennzahlen der Meme-Aktie GameStop stehen auf der Agenda. Tech-Bilanzen im Überblick

8. Wacker Neuson geht von einem schwachen Jahr 2024 aus

Der Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson rechnet 2024 wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage mit einem schwächeren Geschäft. Zur Nachricht

9. Ölpreise treten auf der Stelle

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel nach dem Schub am Vortag kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 86,69 Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 81,91 Dollar.

10. Euro legt zum US-Dollar weiter zu

Der Euro hat am Dienstag seine Kursgewinne vom Wochenauftakt leicht ausgebaut. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0850 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0835 Dollar festgesetzt.