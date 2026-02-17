DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 ±-0,0%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.793 -0,7%Euro1,1846 ±-0,0%Öl68,07 -0,7%Gold4.922 -1,4%
10 vor 9

10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen - Palo Alto Networks öffnet die Bücher

17.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - NASDAQ-Aktie Palo Alto Networks legt Bilanz vor | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas schwächer erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,35 Prozent tiefer bei 24.715,00 Punkten.

2. Japans Börse im Minus

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,42 Prozent tiefer bei 56.566,49 Punkten.

Der Handel an den chinesischen Börsen ruht am Dienstag feiertagsbedingt.

3. Novo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Kann der Rückkauf den freien Fall stoppen?

Novo Nordisk treibt sein massives Aktienrückkaufprogramm voran und hat innerhalb weniger Handelstage B-Aktien im Wert von über einer halben Milliarde Dänischen Kronen erworben. Zur Nachricht

4. NORMA-Aktie gibt ab: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Geschäfte

Eine schwache Nachfrage hat auch im Schlussquartal 2025 die Geschäfte der NORMA Group belastet. Zur Nachricht

5. Palo Alto Networks vor Bilanzvorlage im Blick

An der Wall Street steht nach dem Handelsende die Bilanz von Palo Alto Networks im Kalender. Was Analysten erwarten

6. BVB-Aktie: Dortmund will sich gegen Bergamo durchsetzen

Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League möchte sich Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse eine gute Ausgangsposition verschaffen. Zur Nachricht

7. Hapag-Lloyd-Aktie klar tiefer: Milliardenübernahme von ZIM

Mit einer Milliardenübernahme in Israel festigt die Reederei Hapag-Lloyd ihren Rang als weltweit fünftgrößte Containerreederei. Zur Nachricht

8. Alphabet-Aktie: Google-Tochter Waymo lässt DoorDash-Kuriere Robotaxi-Türen schließen

Um das banale Problem offen gelassener Fahrzeugtüren zu lösen, setzt die Alphabet-Tochter Waymo auf menschliche Hilfe. Zur Nachricht

9. Pentagon griff bei Maduro-Mission wohl auf KI über Palantir-Plattform zurück

Bei der US-Operation gegen Nicolás Maduro kam laut Medienberichten KI-Software von Anthropic über die Palantir-Plattform zum Einsatz. Zur Nachricht

10. Meta-Aktie: Facebook-Konzern erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen

Der Facebook-Konzern Meta erwägt, seine Kamera-Brillen mit einer Gesichtserkennungs-Funktion auszurüsten. Zur Nachricht

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com