BVB-Aktie: Dortmund will sich gegen Bergamo durchsetzen
Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League möchte sich Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse eine gute Ausgangsposition verschaffen.
Werte in diesem Artikel
Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga strebt im Play-Off-Hinspiel gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) einen Sieg an. Das Rückspiel steigt am Mittwoch nächster Woche.
BVB-Trainer Niko Kovac plagen allerdings einige Personalsorgen in der Abwehr. Mit Nationalspieler Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can und Filippo Mane fallen gleich vier Innenverteidiger verletzt aus.
Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com