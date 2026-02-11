DAX25.205 +1,4%Est506.076 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +1,4%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.135 +1,3%Euro1,1881 ±0,0%Öl69,26 -0,5%Gold5.062 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA kauft Chips weg - kehrt der iKonzern zu Samsung zurück? Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA kauft Chips weg - kehrt der iKonzern zu Samsung zurück?
Sanofi-Aktie tiefer: Scheidende Merck-Chefin wechselt Pharmakonzern Sanofi-Aktie tiefer: Scheidende Merck-Chefin wechselt Pharmakonzern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Kommende Partien

BVB-Aktie in Grün: Dortmund will Schlotterbecks Ansage nun 'mit Leben füllen'

12.02.26 12:38 Uhr
BVB-Aktie im Plus: Nach Schlotterbecks Kampfansage sollen Taten folgen | finanzen.net

Im prall gefüllten Terminplan bis Monatsende kann Borussia Dortmund die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison nähren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,27 EUR -0,03 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit der beachtlichen Erfolgsserie von 14 Liga-Spielen ohne Niederlage am Stück und der Aussicht auf die nächste Runde in der Champions League ist die Kampfansage von Nico Schlotterbeck durchaus auch im Sinne seines Cheftrainers. Der Nationalspieler, um dessen Zukunft der BVB (Borussia Dortmund) buhlt, fehlt zwar wegen einer Gelbsperre im Freitagabendspiel gegen den FSV Mainz 05 (20.30 Uhr/Sky). Doch der 26-Jährige steht wie kaum ein anderer für das neue Selbstbewusstsein des achtmaligen Meisters.

Wer­bung

"Er ist eine absolute Führungspersönlichkeit und nach außen hin der, der kommuniziert, wie er es fühlt und sich wünscht. Ich finde das proaktiv und sehr gut", befand Chefcoach Niko Kovac. "Dem ist auch nichts entgegenzusetzen. Aber natürlich muss man das mit Leben füllen. Das ist auch die Schwierigkeit", sagte der BVB-Trainer vor dem Auftakt eines üppigen Fünferpacks an hochkarätigen Spielen im Februar.

Nach Mainz gegen Bergamo, Leipzig und München

Nach der Partie gegen die Rheinhessen wartet auf den BVB am nächsten Dienstag das Heimspiel in den Champions-League-Playoffs gegen Atalanta Bergamo. Danach steht die Bundesligapartie bei RB Leipzig an, ehe es zum Rückspiel nach Bergamo geht. Zum Abschluss findet am 28. Februar das Highlight gegen den FC Bayern München statt.

Für Dortmunds Trainer ist die Partie gegen Mainz die wichtigste, weil sie richtungsweisend ist. "Es hilft uns, wenn wir gewinnen könnten, um dann das Wochenende entspannt Bundesliga-Fußball zu schauen und auf Atalanta, Leipzig und München gut vorbereitet zu sein", sagte Kovac und verwies auf die angenehme Situation der Spielansetzung. "Wir haben die Möglichkeit vorzulegen und wollen die drei Punkte holen", erklärte Coach. Dass Kovac von einem schwierigen Spiel spricht, ist keine Floskel. Der BVB und Mainz sind in der Formtabelle der bisherigen Rückrundenspiele die beiden besten Teams.

Wer­bung

Amiri: "Wir sind Angstgegner für große Vereine"

Der Grund dafür ist einfach: Seit der Verpflichtung von Trainer Urs Fischer haben sich die Mainzer von den Abstiegsrängen befreit und sind mit völlig neuem Selbstvertrauen ausgestattet. Der Tabellen-14. rechnet sich auch in Dortmund etwas aus. "Wir sind ein Angstgegner für große Vereine. Die wissen, wir gehen ihnen auf die Nerven. Wir laufen, marschieren, werden nie müde, sind eklig. Wir können Dortmund wehtun und da gewinnen", sagte Nationalspieler Nadiem Amiri vor dem Gastspiel beim Tabellenzweiten.

Personell muss Kovac umbauen, da Schlotterbeck in der Dreier-Abwehrkette fehlt und Emre Can (Adduktoren) sowie Filippo Mane (Oberschenkel) weiterhin nicht einsatzfähig sind. Marcel Sabitzer und Jan Couto sind noch fraglich, dafür kehrt Karim Adeyemi nach Problemen am Sprunggelenk wieder ins Team zurück.

Im XETRA-Handel gewinnt die BVB-Aktie zeitweise 0,31 Prozent auf 3,27 Euro.

/ri/DP/jha

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen