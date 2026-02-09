DAX24.883 -0,4%Est506.023 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 -3,7%Nas23.102 -0,6%Bitcoin55.728 -3,7%Euro1,1918 +0,2%Öl69,62 +0,8%Gold5.092 +1,3%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben? DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Iamgold: Der Margenkönig im 5.000-USD-Goldrausch Iamgold: Der Margenkönig im 5.000-USD-Goldrausch
Vertragspoker

BVB-Aktie tiefer: Schlotterbeck-Entscheidung bei Borussia Dortmund soll im März fallen

11.02.26 11:40 Uhr
Schlotterbeck zwischen Dortmund und Real: Entscheidung im März? - So reagiert die BVB-Aktie | finanzen.net

In den Vertragspoker zwischen Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund kommt Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,30 EUR 0,01 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die "Sport-Bild" berichtet, dass eine Entscheidung über Schlotterbecks Zukunft rund um die Länderspielpause im März fallen werde. Darauf hätten sich beide Parteien verständigt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuletzt eine Entscheidung "so schnell wie möglich" gefordert.

Der Fußball-Bundesligist möchte den im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag des 26 Jahre alten Nationalspielers langfristig verlängern. Ein Angebot liegt vor. Das Vertragsangebot enthalte laut "Sport-Bild" neben einer deutlichen Gehaltserhöhung auch eine Ausstiegsklausel. Diese wäre dann bereits ab 2027 gültig.

Real Madrid als Konkurrenten

Offen ist aber weiterhin, ob der Abwehrspieler das Angebot annimmt. Der extrem ehrgeizige Schlotterbeck stehe auch beim spanischen Topclub Real Madrid hoch im Kurs, berichtet die "Sport-Bild". Dort sei Schlotterbeck, der Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) gegen FSV Mainz 05 wegen seiner fünften Gelben Karte fehlen wird, ebenfalls ein Kandidat für die kommende Transferperiode. Denn bei Real laufen im Sommer die Verträge des Österreichers David Alaba und Schlotterbecks Nationalmannschaftskollege Antonio Rüdiger aus.

Die BVB-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 3,31 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
