1. DAX im Minus erwartet

Der DAX dürfte am Dienstag tiefer starten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Rot

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,54 Prozent auf 37.203,92 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,23 Prozent im Plus bei 3.324,41 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng unterdessen um 0,14 Prozent auf 22.973,75 Indexpunkte ab.

3. Trump stellt Militärhilfe für die Ukraine vorerst ein

Drei Jahre nach Kriegsbeginn stellt die US-Regierung ihre Militärhilfe für die Ukraine vorerst ein und bringt das von Russland angegriffene Land damit in schwere Nöte. Zur Nachricht

4. Fresenius will FMC-Anteil senken

Fresenius will seinen Anteil an Fresenius Medical Care (FMC) auf 25 Prozent plus eine Aktie reduzieren. Die Erlöse sollen im Rahmen der erklärten Prioritäten der Kapitalallokation verwendet werden, um langfristiges Wachstum und eine Steigerung des Unternehmenswertes zu erzielen. Zur Nachricht

5. Bilanzen von Crowdstrike und Plug Power voraus

Am Mittag präsentiert Plug Power seine Bilanz für das vergangene Jahresviertel. Nach US-Börsenschluss legt dann auch Crowdstrike seine Bilanz für das abgelaufene Quartal vor. Was Analysten erwarten

6. Trump will neue Zölle auf Agrar-Importe

US-Präsident Donald Trump stellt Zölle auf alle Agrar-Importe in Aussicht. Derweil wird der Ton zwischen Washington und Peking schärfer. Zur Nachricht

7. Vodafone startet Sicherheitsnetz für Polizei

Der Netzbetreiber Vodafone Deutschland hat ein neues Sicherheitsnetz für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste freigeschaltet. Zur Nachricht

8. TSMC plant Ausgaben in Milliardenhöhe in den USA

Der Halbleiter-Riese TSMC will die Produktion moderner Chips in den USA ausbauen. Es gehe um neue Investitionen von 100 Milliarden Dollar in den kommenden Jahren, sagte US-Präsident Donald Trump bei der Ankündigung im Weißen Haus. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken etwas

Die Ölpreise geben etwas nach. So verbilligte sich der WTI um 0,40 auf 68,07 Dollar, während Brent um 0,37 auf 71,12 Dollar abgab.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,0480 US-Dollar und damit weniger als am Vortag.