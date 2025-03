Zoll-Streit: Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- Neue Zölle auf Agrar-Importe -- TSMC plant Ausgaben in Milliardenhöhe in den USA

Der deutsche Aktienmarkt begann die Woche mit einem neuen Allzeithoch.

Der DAX gab seine anfänglichen Gewinne vorübergenend ab, bevor er erneut stark ins Plus drehen konnte. Dabei knackte er sogar die 23.300-Punkte-Marke und verzeichnete bei 23.307,97 Zählern ein neues Rekordhoch. Am Abend stand letztlich ein Gewinn von 2,64 Prozent bei 23.147,02 Punkten an der Kurstafel - ebenfalls eine Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Der TecDAX hatte unterdessen unbewegt eröffnet, kletterte im Anschluss jedoch deutlich höher. Letztlich schloss er 2,10 Prozent stärker bei 3.856,50 Zählern.

Gestützt von einer Fortsetzung der Rally der Rüstungswerte und von Konjunkturhoffnungen startete der DAX am Rosenmontag fester in die Woche. Damit setzte er seine Erholung seit Freitagnachmittag fort und erreicht sogar ein neues Allzeithoch.

Trotz der Handelsstreitigkeiten mit den USA hat sich die Industriestimmung im Februar sowohl in Europa als auch in China verbessert. Außerdem ging die Inflationsrate in der Eurozone zurück, allerdings weniger als erwartet. "Eine Zinssenkung am Donnerstag ist in Anbetracht des vorliegenden Zahlenwerks eine ausgemachte Sache", schrieb Thomas Gitzel von der VP Bank mit Blick auf die anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Nach dem Eklat im Weißen Haus, bei dem US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit schweren Vorwürfen überzogen hatte, kam weiterer Schwung in die Überlegungen für ein Rüstungs-Sondervermögen in Deutschland. Laut Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets ist ein Rückzug der USA aus der Unterstützung der Ukraine noch wahrscheinlicher geworden, weshalb Europa einen größeren Teil der Last tragen müsse. "Die Rüstungsunternehmen werden sich in den nächsten Jahren nicht über Aufträge sorgen müssen und so zählen diese Aktien zu den absoluten Favoriten der Anleger", kommentierte Stanzl.

Ferner profitierten Autoaktien davon, dass die EU die CO2-Vorgaben für den Automobilsektor aufgeweicht hat.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken