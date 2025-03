Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Analyse im Blick

Bernstein Research hat eine eingehende Analyse der Beiersdorf-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 147 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott erhöhte am Dienstag die längerfristigen Schätzungen für den Konsumgüterhersteller. Angesichts zurückhaltender Aussagen von L'Oreal sei die gegenwärtige Stärke von Beiersdorf bemerkenswert.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Beiersdorf-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 09:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 134,40 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 15,33 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 37.152 Beiersdorf-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 8,4 Prozent zu Buche. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2025 / 07:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2025 / 07:13 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.