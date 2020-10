10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Dienstag

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,17 Prozent höher bei 12.850,50 Punkten

2. Asiens Aktienmärkte positiv gestimmt

Der Nikkei legt aktuell 0,48 Prozent zu auf 23.424,52 Punkte.

Feiertagsbedingt ruht der Handel in Shanghai weiterhin. Am Mittwoch verlor der Shanghai Composite 0,20 Prozent auf 3.218,05 Punkte. In Hongkong kann der Hang Seng derweil 0,79 Prozent auf 23.955,52 Zähler steigen.

3. Kering verkauft weitere PUMA-Aktien - Platzierung gut aufgenommen

Der französische Luxusgüterkonzern Kering reduziert seine Beteiligung am Sportartikelhersteller PUMA weiter. Zur Nachricht

4. Software AG Opfer eines 'Malware'-Angriffs

Die Software AG ist Opfer eines sogenannten Malware-Angriffs geworden. Zur Nachricht

5. Deutsche Bank liebäugelt mit Fusionsplänen - Gute Entwicklung in Investmentbank

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hält angesichts der diskutierten Übernahmewelle in der Branche eine Fusion oder den Zukauf eines anderen Geldhauses bald für denkbar. Zur Nachricht

6. Ford hält 7,6 Prozent an Laser-Radar-Spezialist Velodyne Lidar

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford hat eine Beteiligung in Höhe von 7,6 Prozent an der auf Laser-Radare für Roboterwagen spezialisierten Firma Velodyne Lidar offengelegt. Zur Nachricht

7. AUDI-Prozess wird fortgesetzt

Der erste Tag im Münchner AUDI-Dieselprozess gehörte der Anklage - am zweiten haben jetzt die Verteidiger das Wort. Zur Nachricht

8. Schaeffler platziert Anleihen

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat erfolgreich 1,5 Milliarden Euro am Anleihemarkt eingesammelt. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Der Ölpreise halten sich nach Erholungsrally stabil. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,55 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 39,46 Dollar.

10. Euro verteidigt Gewinne

Der Euro kostete zuletzt 1,1789 Dollar und damit so viel wie am Vorabend. Am Montag war der Eurokurs wegen der wieder besseren Stimmung an den Finanzmärkten gestiegen, schaffte aber nicht den Sprung über die Marke von 1,18 Dollar.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com