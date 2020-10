Kering verkauft weitere PUMA-Aktien - PUMA-Aktie nachbörslich schwach - Platzierung gut aufgenommen

Es würden in einem beschleunigten Bookbuildingverfahren 8,8 Millionen PUMA -Aktien angeboten, was einem Anteil am Grundkapital von 5,9 Prozent entspricht, wie die Franzosen mitteilten. Nach der Transaktion werde Kering noch mit 9,8 Prozent an den Deutschen beteiligt sein. Der Streubesitz der PUMA-Aktien steige auf 61,7 Prozent.

Kering will mit dem Verkauf die eigenen Finanzen aufpolstern. PUMA hatte einmal mehrheitlich zu Kering gehört. 2018 vollzogen die Franzosen jedoch die Wende und begannen mit ihrem Ausstieg, um sich ganz auf Luxusgüter zu konzentrieren. Zum aktuellen Kurs haben die 8,8 Millionen PUMA-Aktien einen Wert von 667 Millionen Euro.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel gibt die PUMA-Aktie zeitweise 2,84 Prozent ab auf 77,30 Euro.

Platzierung von PUMA-Aktien durch Kering gut aufgenommen

Die Platzierung von PUMA-Aktien durch Kering hat zu 74,50 Euro stattgefunden, heißt es im Handel. Die Aktien im Umfang von 5,9 Prozent des Grundkapitals seien schnell und gut von institutionellen Investoren aufgenommen worden, die Bücher seien bereits am Montagabend vor 21 Uhr geschlossen worden. Die Aktien waren am Vorabend bei 78,10 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Der Abschlag von 4,6 Prozent dürfte im Tagesverlauf teilweise aufgeholt werden, schätzt ein Händler.

