10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX dürfte die Donnerstagssitzung mit Gewinnen beginnen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 0,13 Prozent auf 27.359,10 Punkte. In Festlandchina bleiben die Börsen jedoch weiterhin geschlossen. In Hongkong hingegen legt der Hang Seng am heutigen Donnerstag um 2,02 Prozent auf 22.489,08 Zähler zu (7:22 Uhr MEZ).

3. SAP will Tausende Stellen streichen - kleines Gewinnwachstum erreicht

SAP will mit einem Restrukturierungsprogramm rund 3.000 Stellen abbauen, was etwa 2,5 Prozent der Belegschaft entspricht. Zur Nachricht

4. Auch IBM setzt Stellenabbau um

Als nächstes Schwergewicht der Tech-Branche baut der Computerkonzern IBM mehrere tausend Arbeitsplätze ab. Zur Nachricht

5. Tesla kann Umsatz und Gewinn steigern

Der Elektroautobauer Tesla hat am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet und Zahlen für das abgelaufene Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr vorgelegt. Zur Nachricht

6. Sartorius 2022 mit deutlichem Wachstum

Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius hat im vergangenen Jahr Umsatz und operativen Gewinn stärker gesteigert als erwartet. Zur Nachricht

7. ver.di ruft Deutsche Post-Beschäftigte am Donnerstag erneut zu Streik auf

Im Tarifkonflikt zwischen ver.di und der Deutschen Post ruft die Gewerkschaft bundesweit an diesem Donnerstag erneut zu Streiks auf. Zur Nachricht

8. Chevron startet Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe

Der US-Ölkonzern Chevron will angesichts hoher Gewinne Milliarden an seine Aktionäre verteilen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86,27 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 23 Cent auf 80,38 Dollar.

10. Euro knapp unter Neunmonatshoch

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel knapp unter seinem neunmonatigen Höchststand notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0920 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

