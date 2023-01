Deutsche Post-Aktie: ver.di ruft Deutsche Post-Beschäftigte am Donnerstag erneut zu Streik auf

In ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Zustellung soll ganztägig die Arbeit niedergelegt werden, wie ver.di mitteilte. An den ganztägigen Streiks in der vergangenen Woche hatten sich von Donnerstagabend bis Samstag insgesamt rund 30.000 Beschäftigte beteiligt.

Die Arbeitgeber hätten in der zweiten Tarifverhandlungsrunde in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass sie nicht bereit und auch nicht in der Lage seien, die Reallohnverluste der Beschäftigten auszugleichen. ver.di fordert für die Tarifbeschäftigten bei der Deutschen Post AG eine Entgelterhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen sollen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat angehoben werden.

Die letzte Tariferhöhung im Januar 2022 betrug bei der Post 2 Prozent. Die Tarifverhandlungen werden am 8. und 9. Februar 2023 fortgesetzt.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com