10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX bewegt sich vorbörslich in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,79 Prozent auf 27.719,68 Punkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,45 Prozent höher bei 3.295,26 Zählern. In Hongkong klettert der Hang Seng um 1,84 Prozent auf 21.194,43 Stellen.

3. Commerzbank-Aktie: Commerzbank hat Gewinn 2022 mehr als verdreifacht

Die Zinseinnahmen aus dem Firmenkundengeschäft haben den Gewinn der Commerzbank im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht. Zur Nachricht

4. Airbus-Aktie: Airbus hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet

Airbus hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet und seine Jahresprognose für den operativen Gewinn übertroffen. Zur Nachricht

5. HELLA-Aktie: HELLA rechnet im neuen Jahr mit einem "Rekordumsatz"

Der Autozulieferer HELLA rechnet im neuen Jahr mit einem "Rekordumsatz" und im zweiten Halbjahr mit einer besseren Profitabilität. Zur Nachricht

6. Nestlé-Aktie: Nestlé 2022 mit Gewinneinbruch - Umsatz gestiegen

Preiserhöhungen haben das Wachstum des Nahrungsmittelriesen Nestlé 2022 angeschoben. Zur Nachricht

7. Nordex-Aktie verliert nachbörslich: Kapitalstruktur soll gestärkt werden

Der Windanlagenhersteller Nordex will seine Kapitalstruktur mit der Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital stärken. Zur Nachricht

8. Cisco-Aktie springt nachbörslich an: Cisco mit überraschend positiver Umsatzprognose

Der US-Netzwerkausrüster Cisco hat mit einer überraschend positiven Umsatzprognose Hoffnungen auf eine stabilere Ausgabenentwicklung für technische Infrastruktur als erwartet geweckt. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85,98 US-Dollar. Das waren 60 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 71 Cent auf 79,30 Dollar.

10. Euro legt leicht zu

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0705 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

