Airbus-Aktie: Airbus hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,80 je Aktie erhalten, nach 1,50 Euro je Aktie im Vorjahr. Für das laufende Jahr stellte der im DAX notierte europäische Luft- und Raumfahrtkonzern einen weiteren Ergebnisanstieg in Aussicht. Bei den Flugzeugauslieferungen nimmt sich Airbus 2023 wieder 720 Maschinen vor - so viele Maschinen wollte der Konzern ursprünglich im vergangenen Jahr an seine Kunden übergeben, musste das Ziel wegen Problemen in der Lieferkette aber im Sommer senken und im Dezember ganz kassieren.

"Die Branche setzte ihre Erholung im Jahr 2022 fort, der Luftverkehr nahm zu, und die Fluggesellschaften nahmen ihre langfristige Flottenplanung wieder auf", sagte CEO Guillaume Faury laut der Mitteilung des Unternehmens. Die Zahlen seien angesichts des ungünstigen Umfeldes solide.

Im Zeitraum Oktober bis Dezember stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 20,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) legte deutlich stärker um 43 Prozent auf 2,15 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 1,68 Milliarden, 6 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Je Aktie verdiente Airbus 2,13 Euro nach 2,01 Euro je Anteil.

Analysten hatten für das Schlussquartal im Konsens mit einem Umsatz von 20,4 Milliarden, einem bereinigten EBIT von 1,9 Milliarden und einem Konzerngewinn von 1,3 Milliarden bzw 1,71 Euro je Aktie gerechnet.

Der freie Cashflow (FCF) vor Fusionen und Akquisitionen (M&A) sowie Kundenfinanzierungen stieg im vergangenen Jahr um ein Drittel auf 4,680 Milliarden Euro und übertraf damit die Konzernprognose von 4,5 Milliarden Euro.

Airbus verschiebt Produktionsausbau weiter nach hinten

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) verschiebt den Ausbau seiner Mittelstreckenjet-Produktion angesichts der Probleme in den Lieferketten weiter nach hinten. Die geplante Rekordproduktion von monatlich 75 Jets aus der Modellfamilie A320neo werde statt im Jahr 2025 wohl erst 2026 erreicht, teilte der Dax-Konzern (DAX 40) bei der Vorlage seiner Jahresbilanz am Donnerstag in Toulouse mit. Das Zwischenziel von 65 Maschinen pro Monat verschiebt sich auf Ende 2024. Andererseits will Airbus die gedrosselte Produktion seiner Großraumjets wieder ein Stück hochfahren. Für das laufende Jahr peilt Konzernchef Guillaume Faury insgesamt die Auslieferung von insgesamt 720 Verkehrsflugzeugen an und damit so viele wie ursprünglich für 2022 geplant. Da hatte der Hersteller letztlich netto nur 661 Jets an seine Kunden übergeben können.

FRANKFURT (Dow Jones) / TOULOUSE (dpa-AFX)

Bildquellen: Selfiy / Shutterstock.com, Dr_Flash / Shutterstock.com