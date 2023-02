DAX vorbörslich fester -- Asiens Börsen im Plus -- Commerzbank hat Gewinn 2022 mehr als verdreifacht -- Airbus verdient mehr als erwartet -- HELLA, Lufthansa, Fraport, Nordex im Fokus

Stützend wirken dürfte die Wall Street und auch in Asien prägten am Morgen die Gewinner den Trend. Aktuell stellten sich die Anleger ständig neue Fragen, mit selbstverständlich stets unterschiedlichen Antworten, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management laut der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die abweichende Bewertung von Wirtschaftsdaten.

Am Donnerstag rücken erneut Konjunkturdaten in den Fokus der Anleger. Daneben nimmt die Berichtssaison weiter Fahrt auf.

Anleger an der Wall Street griffen am Mittwoch letztlich zu.

Der Dow Jones bewegte sich am Mittwoch zum Handelsstart noch etwas leichter und bewegte sich den Großteil des Handels in der Verlustzone bevor er es in den letzten Handelsminuten doch noch ins Plus schaffte. So beendete er den Tag mit einem kleinen Zuschlag von 0,11 Prozent bei 34.128,34 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls im Minus, wechselte im Verlauf jedoch ebenfalls in die Gewinnzone. Er verabschiedete sich 0,92 Prozent fester bei 12.070,59 Zählern.

Im Fokus der Anleger standen die vorbörslich veröffentlichten US-Daten zu den Umsätzen der Einzelhändler. Diese wurden im Januar überraschend stark gesteigert. Dies deutet laut Goldman Sachs Asset Management jedoch vermehrt darauf hin, dass die Fed die Zinsen bis auf 5,5 Prozent anziehen dürfte, um der Inflation Herr zu werden.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken