RWE: Die Konzerngeschichte des Energieriesen

• Im Frühjahr 1898 wird in Essen das "Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerk" gegründet• RWE schließt in den 60er Jahren die ersten Atomkraftwerke Deutschlands an• RWE wird einer der größten Anbieter für Ökostrom auf dem Markt

Heute ist RWE als einer der international führenden Ökostromanbieter in 36 Ländern der Welt vertreten und arbeitet mit seinen knapp 20.000 Mitarbeitern (Stand 2019) auf der ganzen Welt an einer sicheren Energieversorgung. Die Wertschöpfung des Großkonzerns lag im Jahr 2019 bei über 20 Millionen Euro, der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich seit Firmengründung in Essen, Deutschland.

RWE: 1898 als Elektrizitätswerk der Stadtwerke Essen gegründet

Dort begann im Frühling 1898 die Geschichte der RWE. Das auf den Namen "Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk" (RWE) getaufte Unternehmen war als Teil der Stadtwerke Essen zunächst ab 1900 für die Stromversorgung der Stadt Essen zuständig. Doch schon im Jahr 1902 übernahm Investor Hugo Stinnes die Aktienmehrheit des Börsenunternehmens. Seine Vision war die eines großräumigen und hocheffizienten Unternehmens für kostengünstige Stromversorgung, weswegen der Fokus des Unternehmens in seinen Anfangsjahren auf möglichst großen und transportgünstig gelegenen Kraftwerken in ebenfalls möglichst großen Versorgungsgebieten lag.

Ab dem Jahr 1905 waren die Städte und Kreise, die RWE versorgte, auch Aktionäre des Unternehmens und hatten zeitweise sogar die Stimmmehrheit im Aufsichtsrat. In der engen Zusammenarbeit zwischen Kommunen und RWE wuchs das Unternehmen schnell und stieg im Jahr 1914 mit dem Kraftwerk Goldenberg in Nordrhein-Westfalen (NRW) in das Geschäft der Braunkohlenverstromung ein. Der Schwerpunkt des wachsenden Unternehmens lag nun auf der Energieerzeugung mithilfe kostengünstiger rheinischer Braunkohle. Dieser Schwerpunkt wurde ausgebaut und seit den 20er Jahren ist RWE auch im Braunkohlebergbau tätig.

Erholung von der Weltwirtschaftskrise während der Rüstungskonjunktur im Zweiten Weltkrieg

Die Weltwirtschaftskrise ab 1929 traf RWE eigenen Angaben zufolge hart. Um die Effizienz der Lieferkette zu steigern, schuf RWE trotz der Krise eine Nord-Süd-Leitung zwischen den Wasserkraftwerken in Süddeutschland und den Alpen und den thermischen Kraftwerken in NRW. Nicht zuletzt dank dieser effizienzsteigernden Verbundwirtschaft erholte sich das Unternehmen während der NS-Rüstungskonjunktur von der Wirtschaftskrise: Die maschinelle Munitions- und Waffenproduktion führte in den Fabriken zu einem hohen Stromverbrauch, der die RWE-Kapazitäten wieder voll auslastete. Hiervon konnte RWE auch während des Zweiten Weltkriegs noch profitieren, bis in den frühen 40er Jahren Luftangriffe einzelne Kraftwerke und große Teile des Stromnetzes zerstörten.

Die zerstörten Anlagen waren bereits 1950 wieder aufgebaut - es kamen sogar noch viele weitere Kraftwerke hinzu, da der Stromverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg rasant anstieg. So errichtete RWE etwa im Jahr 1964 in Frimmersdorf das größte Braunkohlekraftwerk der Welt, hinzu kam die Erschließung von Tieftagebauten.

Atomkraftwerke und Umstrukturierung der RWE in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Des Weiteren schloss RWE in den 60er Jahren - eigenen Angaben zufolge auf Wunsch der Bundesregierung - an den Standorten Kahl und Gundremmingen die zwei ersten Atomkraftwerke Deutschlands an das Stromnetz an. Im Jahr 1975 wurde in Biblis zudem der größte nukleare Leistungsreaktor Europas ans Netz genommen: in der gleichen Zeit, zu der RWE auch das erste Mal mit der Erprobung erneuerbarer Energien arbeitete.

Nach Firmenübernahmen in den Branchen Mineralöl, Entsorgung und Bau war RWE Ende der 80er Jahre ein breit aufgestellter Konzern, der sich auch in den Bereichen Chemie, Bergbau, Maschinenbau, Anlagenbau und Gerätebau betätigte. Die Vergrößerung des Unternehmens erforderte eine erste große Umstrukturierung und ab 1990 führte die RWE AG den Konzern mit seinen verschiedenen Segmenten. Hierzu gehörten unter anderem die RWE Plus, RWE Trading, RWE Gas und RWE Power. In den Jahren darauf liberalisierte sich der deutsche Energiemarkt und das Energiegeschäft internationalisierte sich in raschem Tempo, weswegen RWE um auf dem internationalen Markt mithalten zu können beschloss, sich wieder mehr auf das Kerngeschäft der Energieversorgung zu konzentrieren. Im Jahr 2000 stärkte die Fusion mit der VEW AG das Unternehmen im internationalen Wettkampf.

Expansion ins Ausland (innogy) und finanzielle Schwierigkeiten der RWE nach 2000

Das Jahr 2002 brachte der RWE den Beginn der Expansion ins Ausland: In Großbritannien gab es von RWE nun innogy, in Tschechien Transgas, in der Slowakei VSE und in Polen Stoen. Ende 2003 gab es erneut eine Umstrukturierung der RWE - alle Kraftwerke sowie der Braunkohlenbergbau wurden als RWE Power AG zusammengeführt, sodass die RWE mehr Kapazitäten für ein Kraftwerkserneuerungsprogramm hatte, welches in den Folgejahren durchgeführt wurde.

Mit dem Jahr 2011 und dem Atomunglück in Fukushima, Japan, begann für die RWE eine finanziell schwierige Zeit: Die Bundesregierung Deutschland beschloss den Atomausstieg und zudem wurden die erneuerbaren Energien ausgebaut, was einen Verfall der Großhandelspreise in der Energiebranche mit sich führte. Um finanziell gut aufgestellt zu bleiben, führte die RWE zwei Jahre später die kommerzielle Stromversorgung der Niederlande, in Deutschland und in Großbritannien als RWE Generation SE zusammen und legte umfangreiche Kernkraftkapazitäten still. Als nächster Schritt wurde im Jahr 2014 das Segment der Öl- und Gasförderung ("RWE Bea") verkauft, sodass der RWE wieder etwas finanziellen Spielraum für den Einstieg in das Geschäft der erneuerbaren Energien zur Verfügung stand. Nachdem die Lage schwierig blieb, entschied die Unternehmensleitung eine Spaltung der RWE: 2015 wurden die Geschäftsfelder Erneuerbare Energien, Vertrieb und Stromnetz mit der innogy SE ausgelagert. Die innogy SE ging 2016 als eigenes Unternehmen an die Börse, im Jahr 2019 führte RWE 77 Prozent der innogy-Unternehmensanteile. Seither fokussierte sich die RWE selbst hauptsächlich auf die Stromerzeugung, den Braunkohlenbergbau, die Beratung von Partnerfirmen und den Energiehandel.

RWE heute: E.ON-Übernahme und Umstieg zu erneuerbaren Energien

Nachdem sich die RWE zum Pariser Klimaabkommen bekannt hat, arbeitet der Konzern nun auf die Klimaneutralität 2040 hin. Hierfür hat die RWE unter Vorstandsvorsitz Rolf Martin Schmitz (seit 2016) im Jahr 2019 die Sparte der erneuerbaren Energien von innogy und E.ON übernommen. Stand 2019 liegt der Anteil der Kohle am Außenumsatz des Unternehmens bei noch ganzen 23 Prozent, zum Atom- und Kohleausstieg Deutschlands bis 2022 sagt Schmitz gegenüber der WELT: "RWE hatte im Jahr 2019 noch 20,8 Gigawatt Kraftwerksleistung in Deutschland und Ende 2022 werden es noch 13,3 Gigawatt sein - und da ist der geplante Ausbau der erneuerbaren Energien um 50 Prozent schon eingerechnet […] So schnell können Sie gar nicht zubauen, um diesen Rückgang auszugleichen, selbst wenn die Rahmenbedingungen besser wären."

Um Deutschland dennoch weiterhin so gut wie möglich mit Strom versorgen zu können, beteiligt sich die RWE an immer mehr Projekten zur Errichtung von Wind- und Solarparks - heute ist sie einer der international führenden Ökostrom-Anbieter. Gleichzeitig ist das Unternehmen bei Umweltschützern und den Aktivisten von "Fridays for Future" aufgrund der weiteren starken Unterstützung thermischer Energien und seiner Arbeit in den Tagebauten Hambach und Garzweiler in NRW nicht sehr beliebt: hier fanden in den vergangenen Jahren vermehrt Proteste gegen die Aktivitäten des Großkonzerns statt.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: Adam Berry/Getty Images