10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Rasant steigende Corona-Infektionszahlen und warnende Worte der US-Notenbank mit Blick auf die Wirtschaftslage dürften den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst belasten. Der DAX wird vorbörslich mit einem Minus von 1,35 Prozent bei 12.802 Punkten erwartet.

2. Asiens Aktienmärkte mit Verlusten

Die wichtigsten asiatischen Märkte geben am Donnerstag nach. In Tokio fällt der Nikkei aktuell um 1,01 Prozent auf 22.877 Zähler. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite ebenfalls 1,01 Prozent auf 3.374 Punkte. Auch in Hongkong geht es kräftig abwärts: Der Hang Seng zeigt sich um 2,03 Prozent tiefer bei 24.668 Einheiten.

3. Höhere Mieten treiben TAG Immobilien weiter an

TAG Immobilien profitiert weiterhin von steigenden Mieten in Ballungszentren. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte TAG Immobilien. Allerdings ist eine Anhebung der Prognose im weiteren Jahresverlauf möglich. Zur Nachricht

4. Delivery Hero ersetzen Wirecard im DAX

Aktien von Delivery Hero steigen in den DAX auf und nehmen dort den Platz von Wirecard ein, wir der Indexbetreiber Stoxx mitteilte. Damit wurde eine in der Vorwoche beschlossene Reform des Regelwerks für die DAX-Familie erstmals angewendet. Zur Nachricht

5. Airbnb reicht Antrag für Börsengang ein

Der Apartment-Vermittler Airbnb ist auf dem Weg an die Börse. Das Unternehmen aus San Francisco reichte einen vertraulichen Antrag für eine Aktienplatzierung ein. Wie viele Aktien und zu welchem Preis dabei angeboten werden sollen, werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Zur Nachricht

6. Intel kauft eigene Aktien für 10 Milliarden US-Dollar zurück

Der Chiphersteller Intel will in einem beschleunigten Verfahren eigene Aktien im Wert von 10 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Bis Ende des Jahres sollen auf diesem Weg 166 Millionen Intel-Anteilsscheine erworben werden, teilte der US-Konzern mit. Zur Nachricht

7. US-Notenbank Fed: Wirtschaftliche Erholung hängt von Corona-Krise ab

Die wirtschaftliche Erholung in den USA hängt nach Einschätzung der US-Notenbank Fed vom weiteren Verlauf der Corona-Krise ab. "Die Mitglieder waren sich einig, dass die anhaltende Krise der öffentlichen Gesundheit kurzfristig die wirtschaftliche Aktivität, die Beschäftigung und die Inflation schwer belastet", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 28. bis 29. Juli. Zur Nachricht

8. Facebook löscht Accounts von QAnon-Verschwörungstheoretikern

Nach Twitter geht auch Facebook gegen die amerikanische Verschwörungstheorien-Bewegung QAnon vor. Man habe 790 Gruppen, 100 Seiten und 1500 Anzeigen mit Verbindung zu QAnon entfernt, teilte das weltgrößte Online-Netzwerk am Mittwoch mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Am Markt wurde auf verhaltene Aussagen der US-Notenbank Fed und des Ölverbunds Opec+ verwiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,02 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Vortag.

10. Euro stabilisiert sich nach Verlusten

Der Euro hat sich am Donnerstag nach seinen jüngsten Verlusten zunächst stabilisiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1840 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Noch am Dienstag hatte der Euro mit 1,1966 Dollar ein Zweijahreshoch erreicht.

